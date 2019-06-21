Россиянам разрешили привозить из Украины некоторые запрещенные товары

В правительстве России дали временное разрешение на ввоз с Украины товаров, которые оказались запрещены из-за российских контрсанкций. Длительность отсрочки на запрет поставок из Украины зависит от типа товара.

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Например, трансмиссионные валы разрешили поставлять с территории Украины до начала июля этого года, а некоторые виды трубной продукции можно будет привозить в Россию аж до октября 2021 года, передаёт Lenta.Ru.

Указ о введении специальных экономических мер, запрещающих ввоз ряда украинских товаров на территорию РФ, подписал в 2018 году президент России Владимир Путин.