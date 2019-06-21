Захарова назвала главную цель протестов в Тбилиси

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что акции протеста в Грузии являются крупнейшей провокацией. По мнению Захаровой, Грузию ждёт «передел этого государства в очередной раз».

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Представитель российского МИД заявила, что действия грузинских радикалов направлены на достижение одной цели: смены власти в стране. Она подчеркнула, что проходящие в Тбилиси акции протеста являются ничем иным, как «крупнейшей провокацией», передаёт РИА Новости.

«Несмотря на то что граждане имеют право распоряжаться и своей жизнью, и своей судьбой, мы сегодня, за эти сутки, стали свидетелями и очевидцами крупнейшей провокации, на которую, как мне казалось, уже никто не сможет подтолкнуть грузин и Грузию как государство. Но оказалось, что лично я ошибалась», - сказала Захарова.