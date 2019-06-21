Медведев ответил на обвинения главы Грузии в адрес России
21 июня 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Медведев ответил на обвинения грузинского президента Саломе Зурабишвили в адрес России. Глава Грузии обвинила РФ в организации протестов, которые сейчас проходят в Тбилиси.
Ранее Зурабишвили заявила, что Москве удобна дестабилизация ситуации в Грузии. Российский премьер-министр назвал такой подход грузинского президента непрофессиональным, передаёт РИА Новости. Глава правительства предположил, что Зурабишвили либо ещё не успела войти в курс дел, либо намеренно искажает положение вещей.
«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», - сказал Медведев.