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Кадыров назвал Белоруссию родной страной, а Лукашенко Кадырова - братом

21 июня 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров назвал Белоруссию родной страной, а Лукашенко Кадырова - братом
Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от президента Белоруссии Александра Лукашенко орден Дружбы народов. «Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа», - сказал белорусский лидер.

В ответ Кадыров заявил, что считает Белоруссию «братской и дружественной» страной по отношению к России, передаёт Lenta.Ru. Получение ордена глава Чечни назвал высокой оценкой опасного, тяжелого и кропотливого труда по спасению белорусских граждан из ливийского плена.

«Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!» - сказал Кадыров.

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