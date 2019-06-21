Полторак: Киев не намерен прекращать обстрелы Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе своего визита в Харьков заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены прекращать обстрелы территорий Донецкой и Луганской областей.

Глава ведомства подчеркнул, что ВСУ выполняли и будут выполнять Минские соглашения, но сохраняют за собой право на "адекватный ответ": "Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим", - пообещал он.

Так он прокомментировал предложение представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов, сообщает ТАСС.