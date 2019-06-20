В Госдуме объяснили, почему лидеры других стран не проводят прямых линий

Депутат Госдумы Виктор Володацкий рассказал, почему в других странах отсутствует традиция проведения прямых линий с главой государства. Очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла в четверг, 20 июня.

Путин заявил, что России не нужен статус сверхдержавы

«Ни один глава государства в мире не согласится на подобный диалог, когда ему может быть задан крайне неудобный вопрос», - сказал депутат. Также Володацкий отметил, что далеко не каждый лидер страны способен оперировать такими объёмами информации, как это делает Путин во время разговора с гражданами России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

При этом политик считает, что подобные беседы президента с народом помогают россиянам быть услышанными, а правительству – оперативно решать насущные вопросы.