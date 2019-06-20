"Без диалога найти консенсус невозможно", - президент РФ об отношениях с США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и США разные представления о решениях тех или иных вопросов. Однако, глава государства отметил, что без диалога прийти к консенсусу невозможно.

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"Но диалог, конечно, нужен, вы правильно сказали. Но у них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно", - передаёт слова российского лидера телеканал "НТВ".

В ходе прямой линии, которая прошла в четверг, 20 июня, Владимир Путин сообщил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. По словам президента, накопилось много вопросов, которые стоило бы обсудить.