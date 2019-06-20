КС Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной рады
20 июня 2019, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский Конституционный суд назвал законным решение главы государства Владимира Зеленского распустить парламент страны и досрочно провести выборы.
«Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов», - говорится в документе.
Зеленский принял решение о роспуске Верховной рады в день своей инаугурации. Украинские депутаты не согласились с указом президента и оспорили его в Конституционном суде. В суде констатировали, что решение досрочно переизбрать членов парламента соответствует требованиям Конституции страны, передаёт ТАСС.