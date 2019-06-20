Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал политику, которую выстраивает украинский лидер Владимир Зеленский. По словам главы государства, Зеленский талантливый актёр и комик, но то, что он сейчас делает "не смешно".

"Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - отметил президент, передаёт телеканал "Россия 24".

Путин добавил, раз Владимир Зеленский занял должность президента, то ему следовало бы начать решать проблемы, в частности урегулировать вооружённый конфликт на Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что без диалога с самопровозглашенными республиками ничего не изменится.