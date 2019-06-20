Путин: резкое снижение зарплаты чиновникам приведёт к потере квалифицированных кадров

Президент РВ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос будут ли чиновники получать зарплату как обычные работники, объяснил, что огромная разница между зарплатами руководителей и рядовых работников недопустима, но резкое снижение приведёт к дефициту квалифицированных кадров.

"В чем может быть "засада", если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим", - отметил глава государства.

Путин добавил, что человек должен получаться заработную плату, исходя из своих возможностей, уровня своей квалификации и качества работы, деловых и личных качеств.

Особенное внимание российский лидер обратил на заработную плату в сфере медицины и образования. По словам Путина, первые лица получают в десять раз больше, чем врачи или учителя.

"...это недопустимо, конечно, на это точно совершенно нужно обращать внимание", - заключил президент.