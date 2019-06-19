Депутат Госдумы Владимир Жириновский покинул зал заседаний из-за отказа коллег принять законопроект, предложенный ЛДПР. Сидящих в зале Жириновский назвал "предателями русского народа".

Политик демонстративно вышел из зала пленарных заседаний в знак протеста против намерения палаты отклонить проект закона об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности.

"Снова отказали русским в ускорении принятия в гражданство. Все государства дают: немцы, Израиль, Венгрия! Все! Поляки! Моментально дают гражданство, без всяких ограничений, без экзаменов", - возмутился глава ЛДПР.

"Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан", - заявил он с трибуны, а затем вышел.



