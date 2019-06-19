Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление Владимира Зеленского начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным фразой про принадлежность Крыма и Донбасса. По его словам, Зеленский не понимает всей сложности руководства страной.

Песков: Путин начнет разговор с Зеленским с правильных фраз

"Если Зеленский намерен свести все свое пребывание у власти к полемике с Россией относительно Донбасса и Крыма, то его правление будет крайне неудачным...Идея Зеленского провальна во всех смыслах. Он не вполне отдает себе отчет в сложности своего президентства", - передаёт слова сенатора газета "Взгляд".

Пушков напомнил, что такую же позиции отстаивал Пётр Порошенко, однако ничего не получил взамен. Сенатор добавил, что принадлежность Донбасса Украине никто не отрицает, но его жители "не хотят быть под киевскими властями".