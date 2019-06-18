Глава Карелии оценил назначение Орешкина куратором республики

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, как относится к назначению министра экономического развития страны Максима Орешкина куратором региона. Орешкин стал куратором Карелии, Тывы и Алтая.

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже, чем ожидалось

По словам Парфенчикова, участие Орешкина в развитии республики может поспособствовать лучшему взаимодействию с федеральным центром. Он отметил, что у Карелии есть потенциал, и на это указывают рост доходов населения и динамика развития региона, передаёт РИА Новости.

«Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития», - сказал Парфенчиков.