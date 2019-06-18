Пентагон выделил еще $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон предоставит еще $250 млн на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВС Украины. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства США.

В рамках помощи будут выделены "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, оборудование для обеспечения безопасной связи, передвижения военных, приборы ночного видения и медикаменты" и прочее.

По данным военного ведомства, таким образом, начиная с 2014 года помощь украинскому государству от Соединенных штатов Америки по линии министерства обороны составит почти $1.5 млрд, передает во вторник РИА новости.