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Пентагон выделил еще $250 млн на военную помощь Украине

18 июня 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон выделил еще $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон предоставит еще $250 млн на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВС Украины. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства США.

В рамках помощи будут выделены "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, оборудование для обеспечения безопасной связи, передвижения военных, приборы ночного видения и медикаменты" и прочее.

По данным военного ведомства, таким образом, начиная с 2014 года помощь украинскому государству от Соединенных штатов Америки по линии министерства обороны составит почти $1.5 млрд, передает во вторник РИА новости.

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