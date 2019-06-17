Медведев назначил экс-посла РФ в Беларуси Бабича замглавой Минэкономразвития

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития. Распоряжение главы правительства о новом назначении Бабича опубликовано в понедельник, 17 июня, на сайте кабинета министров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии. Послом в Беларуси был назначен сенатор от Сахалина Дмитрий Мезенцев.

Бабич был послом РФ в Беларуси менее года, с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Источник РБК рассказал, что в Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии. Как сообщил Telegram-канала "Незыгарь", в Министерстве Бабич продолжит начатую в Белоруссии работу, задачей его блока станет "полная ревизия всех экономических и гуманитарных программ, а также многочисленных соглашений" со странами СНГ.

Ранее темы СНГ в МЭР курировал экс-глава ВЭБа Сергей Горьков, который в апреле был назначен гендиректором "Росгеологии".