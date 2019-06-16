Болтон: Венесуэла заключила оборонный контракт с РФ

Советник президента Соединенных штатов Америки по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Российской Федерацией оборонный контракт.

По его словам, сумма военного контракта составила 209 миллионов долларов. Соответствующее заявление американский политик сделал на своей официальной странице в сервисе микроблогов Twitter.

При этом Болтон утверждает, что данную сделку можно считать завуалированной взяткой, поскольку таким образом венесуэльский президент якобы "купил поддержку со стороны Российской Федерации".

"Мадуро грубо и неправильно распорядился ресурсами государства. Граждане Венесуэлы хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий", - отметил Болтон в опубликованном посте.