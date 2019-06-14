В Америке обнаружили, что в Центральной Европе Россию любят больше, чем США

В Атлантическом совете выразили беспокойство в связи с «тревожной тенденцией», согласно которой некоторые европейские страны стали воспринимать Россию лучше, чем Соединённые Штаты.

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Американские эксперты отметили, что в странах центральной Европы заметно возросла поддержка НАТО. При этом во многих государствах отношение к России на порядок выше, чем к США, передаёт «Российская газета».

«Но наряду с растущей поддержкой НАТО существует тревожная тенденция в некоторых странах Центральной Европы. Хотя все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в этих странах в среднем видят в США потенциальную угрозу», - сообщили американские эксперты.