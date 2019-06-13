Слуцкий: «Мы вернемся в ПАСЕ только на равных, как равноправная делегация»

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что Россия больше не намерена терпеть от ПАСЕ никаких санкций в свой адрес. Он подчеркнул, что если в Парламентской ассамблее продолжат руководствоваться русофобскими мнениями, то РФ покинет Страсбург.

«Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций ... Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбург», - рассказал Леонид Слуцкий.

Он добавил, что Российская Федерация готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, если в новой резолюции будут указаны изменения в регламенте о запрете на лишение национальных делегаций прав голоса, передаёт РИА Новости.