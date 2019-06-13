В четверг, 13 июня, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретил в аэропорту "Манас" президента РФ Владимира Путина. Глава российского государства прилетел в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Жээнбеков поздравил Путина с национальным праздником - с Днём России. Президент Киргизии отметил, что российский лидер всегда будет желаемым гостем для их страны.

"...мы очень рады, что Вы приехали к нам, Вы всегда очень желанный гость. Мы всегда считаем и говорим, что Россия и Владимир Владимирович Путин — это самые верный, надежный друг Киргизии...Техническая помощь России была вовремя, пришла к нам, и она полностью задействована в проведении саммита", - передаёт слова главы государства ИА REGNUM.

В свою очередь Путин пожелал, чтобы проведение саммита ШОС прошло на высшем уровне.

"Все страны, которые принимают участие в работе нашей Организации, заинтересованы в положительных результатах этой работы", - отметил президент РФ.