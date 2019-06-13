Президент Польши рассказал Трампу об «имперском лице» России

Лидер Польши Анджей Дуда на встрече с Дональдом Трампом признался, что Варшава готова налаживать дружбу с Москвой, но при этом не хочет попадать в сферу влияния России.

Трамп надеется на дружбу между Польшей и Россией

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», - сказал президент Польши.

Дуда заявил, что Россия «всегда хотела захватить» часть Польши. Также он обвинил Российскую Федерацию в «нападениях» на Грузию и Украину, передаёт Газета.Ru. Президент Польши также выразил мнение, что Россия всё чаще стала демонстрировать "имперское лицо".