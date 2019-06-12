Трамп надеется на дружбу между Польшей и Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Польшей.

«Я надеюсь, что у Польши будут отличные отношения с Россией. Думаю, это возможно… Надеюсь, и у нас будут отличные отношения с Россией», - заверил американский лидер.

Своё мнение он высказал после того, как Дуда в ответ на вопрос об отношениях с Российской Федерацией рассказал, что «Россия всегда хотела захватить часть территории Польши», передаёт РИА Новости.