Зеленский решил уволить генпрокурора Украины из-за отсутствия должного образования

Генпрокурор Украины назвал незаконным желание президента страны его уволить. Владимир Зеленский решил сместить Луценко с должности из-за того, что тот занимает пост генпрокурора без необходимого для этого юридического образования.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», - ответил Луценко и добавил, что депутаты не станут поддерживать его отставку.

Также генпрокурор Украины напомнил, что, согласно законам страны, пятилетний стаж работы в правоохранительном или законодательном органе может приравниваться к юридическому образованию, которое нужно для его нынешней должности. Луценко отметил, что четыре года работал в МВД Украины и пять лет в Верховной раде, передаёт РИА Новости.