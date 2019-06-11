Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Свое мнение политик выразил в сервисе микроблогов Twitter. Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что уголовное преследование Ивана Голунова на данный момент прекращено. Такое решение было принято во вторник в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью обвинений говорит о том, что его арест не был связан с «атакой на свободу слова и СМИ»", - отметил Пушков на своей странице в соцсети.

"А грядущие отставки в МВД говорят о серьезных претензиях к работе ряда руководящих сотрудников ведомства", - заключил сенатор, подразумевая желание главы МВД России ходатайствовать перед Владимиром Путиным об отставке двух генералов.