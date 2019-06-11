Пушков оценил ситуацию с делом Голунова
11 июня 2019, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Свое мнение политик выразил в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что уголовное преследование Ивана Голунова на данный момент прекращено. Такое решение было принято во вторник в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
"Решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью обвинений говорит о том, что его арест не был связан с «атакой на свободу слова и СМИ»", - отметил Пушков на своей странице в соцсети.
"А грядущие отставки в МВД говорят о серьезных претензиях к работе ряда руководящих сотрудников ведомства", - заключил сенатор, подразумевая желание главы МВД России ходатайствовать перед Владимиром Путиным об отставке двух генералов.