//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика 13+

Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

11 июня 2019, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Свое мнение политик выразил в сервисе микроблогов Twitter. 

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что уголовное преследование Ивана Голунова на данный момент прекращено. Такое решение было принято во вторник в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью обвинений говорит о том, что его арест не был связан с «атакой на свободу слова и СМИ»", - отметил Пушков на своей странице в соцсети.

"А грядущие отставки в МВД говорят о серьезных претензиях к работе ряда руководящих сотрудников ведомства", - заключил сенатор, подразумевая желание главы МВД России ходатайствовать перед Владимиром Путиным об отставке двух генералов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Вашингтон ужесточил санкционный режим в отношении Сирии

Вашингтон ужесточил санкционный режим в отношении Сирии

Вечером во вторник, 11 июня, в средствах массовой информации появилась новость о том, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сегодня ужесточило санкционный режим в отношении Сирии.

//Экономика

Дмитрий Медведев предположил: "будущее - за четырехдневной рабочей неделей"

Дмитрий Медведев предположил: "будущее - за четырехдневной рабочей неделей"

Дмитрий Медведев предположил возможность перехода мировой экономики к 4-дневной рабочей неделе. Он заявил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

//В мире

Депутат Верховной Рады придумал способ избавить Украину от «военного психоза»

Депутат Верховной Рады придумал способ избавить Украину от «военного психоза»

Украина охвачена «военным психозом». Такой точки зрения придерживается депутат Верховной Рады, бывший кандидат в президенты страны Юрий Бойко, принявший участие в одной из программ российского телевидения.

//В мире

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как снайпер ликвидирует двух украинских военных, обустраивавших свои позиции в районе линии соприкосновения в Донбассе. Ролик прокомментировали в ДНР.

//Общество

В ФСБ сообщили об изменении с 12 июня порядка выезда детей из России за границу

В ФСБ сообщили об изменении с 12 июня порядка выезда детей из России за границу

В России с 12 июня изменятся правила вывоза детей за границу. В ФСБ сообщили в вступлении в силу нового порядка подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего россиянина.

//Новости СМИ2

//В мире

Вице-мэр Риги: Никогда не участвовал в праздничных мероприятиях 9 мая

Вице-мэр Риги: Никогда не участвовал в праздничных мероприятиях 9 мая

Рижскую думу лихорадит: собраны подписи оппозиции за отставку нового мэра, «раскольники» от партии «Согласие» создают новую партию, грядут внеочередные выборы. Депутаты сражаются за места, аки львы. Оно и понятно, в политике все средства хороши.

//Наука

Ученые выявили связь между диабетом и проблемами с зубами и сердцем

Ученые выявили связь между диабетом и проблемами с зубами и сердцем

Ученые из Каролинского института в Швеции провели ряд исследований и выявили связь между диабетом и проблемами с зубами и сердцем. В клинических наблюдениях принимали участие 712 пациентов.

//Шоу-бизнес

"Ноги ее не будет на российском ТВ", за что Яна Рудковская не может простить Машу Малиновскую?

"Ноги ее не будет на российском ТВ", за что Яна Рудковская не может простить Машу Малиновскую?

У Яны Рудковской давняя война с Машей Малиновской, которая еще во время давнего суда с Николаем Батуриным за опеку над деться за деньги написала заявление, что Яна употребляет наркотики

//Общество

В России входят в моду альфонсы?

В России входят в моду альфонсы?

В последнее время все больше российских мужчин ищут дам, которые будут их содержать. Данная тенденция к увеличению числа альфонсов среди представителей мужского пола уже становится просто пугающей.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Политика

Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Свое мнение политик выразил в сервисе микроблогов Twitter.

//В мире

Саакашвили: Зеленский не ставил никаких условий при возвращении гражданства

Саакашвили: Зеленский не ставил никаких условий при возвращении гражданства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский не ставил ему никаких условий при возвращении гражданства Украины.

//Политика

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом России об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

//В мире

Глава Еврокомиссии рассказал о своем отношении к Трампу

Глава Еврокомиссии рассказал о своем отношении к Трампу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о своем отношении к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Прошлым летом политики встретились в Вашингтоне для проведения переговоров.

//В мире

Литва передала Украине снятые с вооружения советские боеприпасы на 256 тыс. евро

Литва передала Украине снятые с вооружения советские боеприпасы на 256 тыс. евро

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы к стрелковому оружию общей стоимостью около 256 тысяч евро. Данную информацию предоставили в Министерстве обороны балтийской республики.

//Происшествия

Житель Ставропольского края умер от лихорадки после укуса клеща

Житель Ставропольского края умер от лихорадки после укуса клеща

Житель Ставропольского края скончался от крымской геморрагической лихорадки после того, как его укусил клещ. Соответствующую информацию вечером во вторник, 11 июня, предоставили в минздраве региона.

//Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара на российском танкере в Махачкале.

//Шоу-бизнес

В сети появилась видеозапись с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым

В сети появилась видеозапись с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым

Вечером во вторник, 11 июня, в соцсети Instagram была опубликована видеозапись, на которой запечатлен известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее сегодня вышел из медикаментозного сна.

//Происшествия

В Москве проверяют информацию о кончине мужчины около больницы

В Москве проверяют информацию о кончине мужчины около больницы

Следственный комитет РФ проверяет информацию о мужчине, который умер возле московской больницы, не дождавшись помощи от медиков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

//Происшествия

В Екатеринбурге педагог заставила первоклашек писать на доске грубое слово

В Екатеринбурге педагог заставила первоклашек писать на доске грубое слово

Учительнице, которая заставила первоклассников в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор. Об этом сообщила во вторник представитель департамента образования города.

//В мире

Зеленский начал отменять указы Порошенко

Зеленский начал отменять указы Порошенко

Новый президент Украины отменил 2 указа своего предшественника. Речь идет о кадровых перестановках. Зеленский снял порошенковских назначенцев. Главному «шоумену» Украины не понравились назначенные Порошенко члены Высшего совета правосудия А. Василенко и М. Исаков.

//Общество

В "Царском селе" отреагировали на новость об обнаружении Янтарной комнаты

В "Царском селе" отреагировали на новость об обнаружении Янтарной комнаты

По мнению директора музея-заповедника "Царское село" Ольги Таратыновой, новость об обнаружении тоннеля, который ведет к Янтарной комнате, может оказаться просто пиар-ходом со стороны поляков.

//В мире

Супруги из России погибли в ходе ДТП в Турции

Супруги из России погибли в ходе ДТП в Турции

В ходе дорожно-транспортного происшествия неподалеку от турецкой Аланьи погибли граждане России – муж и жена. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

//В мире

Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта

Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта

Польский историк Анджей Новак рассказал журналистам, как Польша может избежать конфликта с Россией. По словам специалиста, для этого обеим сторонам необходимо сделать довольно сложный шаг.

//Общество

«Убили зверски, загадочно…»

«Убили зверски, загадочно…»

В ночь с 14 на 15 июля 1939 года в своей московской квартире по Брюсовому переулку, 12 была убита 45-летняя Зинаида Райх, известная актриса, жена театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, в прошлом - супруга поэта Сергея Есенина.

//В мире

Болтон заявил, что США отвечают на "хакерские атаки Москвы и Пекина"

Болтон заявил, что США отвечают на "хакерские атаки Москвы и Пекина"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник заявил, что Соединенные Штаты предпринимают ответные действия в связи с "хакерскими атаками со стороны Москвы и Пекина".

//Шоу-бизнес

Сын Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца и заявил, что он ничего не помнит

Сын Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца и заявил, что он ничего не помнит

Сын известного продюсера Бари Алибасова во вторник, 11 июня, опубликовал первый снимок вышедшего из комы отца. Ранее сегодня стало известно, что мужчина был выведен из состояния медикаментозного сна.

//Общество

Уголовное преследование журналиста Голунова прекращено

Уголовное преследование журналиста Голунова прекращено

Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Такое решение было принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

//Новости партнеров

//В мире

МИД Швеции: отношения Стокгольма и Москвы напоминают "драматичный танец"

МИД Швеции: отношения Стокгольма и Москвы напоминают "драматичный танец"

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во вторник, 11 июня, сделала резонансное заявление. По ее словам, российско-шведские отношения в настоящий момент напоминают "драматичный танец".

//В мире

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме во вторник, 11 июня, заявили, что не исключают возможность проведения в будущем третьей встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

//В мире

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен ВОВ нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция.

//Общество

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

С нотками тревоги рассказали украинские масс-медиа об опросе Левада-центра, в котором социологи выяснили отношение граждан России Донбасса.

//Культура

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Зоолог Николай Дроздов заявил, что покинул должность ведущего передачи "В мире животных", на которой находился более 40 лет. Выпуски с его участием, которые появляются в эфире, были сняты полгода назад.

//Спорт

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

В следующем сезоне судьи РФПЛ будут использовать систему VAR. Пока, правда, не решено какую: централизованную (у мониторов сидят специалисты в Москве) или автономную. Еженедельник «Аргументы недели» спросил арбитра ФИФА Виктор Филиппов, какая, по его мнению, удобнее и эффективнее.

//Новости СМИ2

//Общество

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

После недавнего подтопления музея в голубой гостиной отвалилась штукатурка, повреждены вестибюль, кабинет Воронцова и картины. После инцидента пресс-служба учреждения заявила, что ветер повредил часть технологической кровли, а также случилась протечка, в результате которой намокли стены первого и второго этажей.

//Общество

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов днем во вторник, 11 июня, оценил возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

//Здоровье

Как поставить рекорд долголетия

Как поставить рекорд долголетия

Возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании, отмечается в статье, опубликованной на сайте Live Science.

//Общество

В Латвии начались повальные обыски. Что происходит?

В Латвии начались повальные обыски. Что происходит?

Латвию захватила «борьба с коррупцией»: не успели закончится обыски в Рижской думе, как на предприятие матери главы МВД нагрянула полиция, но и на этом «проверки» не закончились… С обыском пришли и в церковь!

//В мире

Дипломат из РФ подсказал Владимиру Зеленскому рецепт решения проблемы Донбасса

Дипломат из РФ подсказал Владимиру Зеленскому рецепт решения проблемы Донбасса

Дипломат Николай Платошкин рассказал, какие действия должен предпринять украинский президент Владимир Зеленский для того, чтобы решить проблему Донбасса. По данному вопросу Платошкин высказался в телеэфире.

//В мире

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов

Во вторник, 11 июня, украинский лидер Владимир Зеленский уволил пятнадцать губернаторов. Данную информацию предоставил сегодня заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

//Новости МирТесен

//В мире

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США отреагировал на инцидент с падением вертолета в Нью-Йорке. Американский лидер выразил сожаление в связи со случившимся и поблагодарил спасателей, которые сразу же прибыли на место.

//Происшествия

Охранник подмосковной больницы оказал пациенту с эпилептическим припадком первую помощь

Охранник подмосковной больницы оказал пациенту с эпилептическим припадком первую помощь

Охранник Ступинской ЦРКБ оказал пациенту с приступом эпилепсии первую помощь. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

//Шоу-бизнес

В Group-IB официально подтвердили выводы о накрутке голосов на шоу "Голос. Дети"

В Group-IB официально подтвердили выводы о накрутке голосов на шоу "Голос. Дети"

Представители компании Group-IB закончили проверку итогов голосования в финале музыкального шоу "Голос.Дети" и во вторник, 11 июня, официально подтвердили выводы об использовании накруток голосов.

//В мире

Военный аналитик объяснил невозможность скорой ликвидации ВСУ республик Донбасса

Военный аналитик объяснил невозможность скорой ликвидации ВСУ республик Донбасса

Киев в ближайшем будущем не сможет реализовать в Донбассе «хорватский сценарий», который подразумевает ликвидацию ДНР и ЛНР. Такого мнения придерживается украинский военный эксперт Константин Машовец.

//Наука

Ученые обнаружили на Луне огромные залежи металла

Ученые обнаружили на Луне огромные залежи металла

Ученые обнаружили на южном полюсе Луны гигантские залежи металла. Исследователи полагают, что это остатки гигантского астероида, который до сих пор является "законсервированным" в мантии спутника.

//В мире

Новое направление американо-китайской информационно-торговой войны

Новое направление американо-китайской информационно-торговой войны

Мэри Джейн Максвелл, автор ShareAmerica, издающегося под эгидой Государственного департамента США, распространила статью "Репрессии против интеллигенции в Китае направлены на искоренение уйгурской культуры".

//Общество

Адвокат рассказала, какие изменения нужны в законах, чтобы не ломать психику ребенка при разводе

Адвокат рассказала, какие изменения нужны в законах, чтобы не ломать психику ребенка при разводе

Когда родители ругаются и разводятся, больше всего страдают дети. Очевидно, что это огромный стресс для детского организма. Неоднократно об этом говорили психологи и педагоги.

//Происшествия

Источник: в Астрахани аварийно сел пассажирский самолет, следовавший из Москвы

Источник: в Астрахани аварийно сел пассажирский самолет, следовавший из Москвы

Сегодня стало известно, что в Астрахани совершил аварийную посадку пассажирский самолет, который следовал из Москвы. Соответствующую информацию ранее во вторник предоставил осведомленный источник.

//В мире

В кабмине Украины предсказали превращение президента Зеленского в «бандеровца»

В кабмине Украины предсказали превращение президента Зеленского в «бандеровца»

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что сотрудничество с Россией невозможно. Соответствующее заявление сделал Владимир Омелян, министр инфраструктуры соседнего государства.

//Экономика

В Госдуме нашли виновных в падении реальных доходов населения

В Госдуме нашли виновных в падении реальных доходов населения

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обвинил Минфин и Центробанк в падении реальных доходов россиян. "Доходы падают, люди берут кредиты, потом платят огромные проценты — и доходы падают еще сильнее!".

//В мире

"Нам такой Гидрометцентр не нужен", - Лукашенко не устраивает прогноз погоды

"Нам такой Гидрометцентр не нужен", - Лукашенко не устраивает прогноз погоды

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не утроило множество недостоверных фактов в прогнозе погоды. Государственного лидера возмутило столько ошибок от специалистов из центра по гидрометеорологии.

//Шоу-бизнес

45-летнюю актрису Анну Михалкову от хейтеров пришлось защищать маме

45-летнюю актрису Анну Михалкову от хейтеров пришлось защищать маме

Анна Михалкова на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи представляет фильм и будет председателем жюри в коротком метре. Актриса в Инстаграм опубликовала свое фото на открытии кинофорума. И вывела из себя хейтеров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В США просыпается супервулкан Йеллоустоун, способный убить Северную Америку
2

Видео уничтожения украинского снайпера под Мариуполем выложил спикер армии ДНР
3

Прогноз о неизбежном распаде Украины на несколько государств огласили в Киеве
4

"Колхоз колхозом. Стыдно перед иностранцами", в Сети смеются над тем как одеваются российские дамы на ПМЭФ
5

Адмирал объяснил хладнокровие российских моряков во время опасного маневра крейсера США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры