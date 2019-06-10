Эксперт оценил заявление о введении новых пошлин в отношении КНР

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что он готов ввести новые пошлины на товары из Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20. По его словам, для Трампа уже стало "честью" победить эту войну.

Трамп введет для КНР пошлины, если Си Цзиньпин откажется от участия в G20

"Продолжение торговой войны с КНР -дело чести для Дональда Трампа. Он гнёт свою линию, пытаясь заставить Китай впустить Соединённые Штаты на свой внутренний рынок без всяких ограничений. Это и является его целью - большая победа в экономической войне...подобная риторика только убедит КНР в том, что необходимо заниматься более ускоренным демонтажем моноцентрической системы принятия решений, которая уже не работает", - передаёт слова специалиста RT.

Эксперт отметил, что Китай навряд ли поддастся на шантаж и провокации со стороны США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что глава КНР Си Цзиньпин в любом случае посетит саммит, где они смогут организовать двустороннюю встречу.