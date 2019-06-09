Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут великолепное сотрудничество, однако Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин.

Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп: "Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями", - отметил американский президент.

Заявление опубликовано на официальной странице лидера США в сервисе микроблогов Twitter. При этом Трамп уточнил, что по его мнению, необходимости возврата к позиции введения пошлин у Америки не возникнет.