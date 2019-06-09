Трамп объявил о начале "прекрасного сотрудничества" США с Мексикой
9 июня 2019, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут великолепное сотрудничество, однако Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин.
Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп: "Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями", - отметил американский президент.
Заявление опубликовано на официальной странице лидера США в сервисе микроблогов Twitter. При этом Трамп уточнил, что по его мнению, необходимости возврата к позиции введения пошлин у Америки не возникнет.