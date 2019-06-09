Песков рассказал об особенностях встречи Путина и Си Цзиньпиня

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об особенностях встречи между лидерами России и Китая. По словам Пескова, всё общение во время визита Си Цзиньпина состояло из «изюминок».

Владимир Путин и Си Цзиньпин прокатились по Неве на катере, совершили прогулку по Эрмитажу, а также посетили крейсер «Аврора», передаёт Lenta.Ru.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких, скажем так, изюминок», - объяснил пресс-секретарь российского президента и подчеркнул, что для Путина встреча носила особенное значение, потому что «он показывал свой родной, любимый город».