"Никто ничего не должен", - Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на требования главы "Нафтогаза" Алексея Коболева, которые он выдвинул России для переговоров по прямой поставке газа на Украину. По его словам, компания находится не в том положении, чтобы диктовать условия.

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"Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", - высказался сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках газа Украине и о предоставлении 25% скидки на "голубое топливо". На что Алексей Коболоев ответил, что встреча пройдёт только в трехстороннем формате, с участием представителей Европейского союза, а исполнительны директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и вовсе назвал предложенные "Газпромом" скидки на газ "химерными".