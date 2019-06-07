Путин пояснил отсутствие своих контактов с Зеленским

Президент России Владимир Путин сказал, что не отказывается от контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Кремль: в планах Путина пока нет контактов с Зеленским

В ходе пленарного заседания главу Российской Федерации вновь спросили о том, что он думает о новоизбранном президенте украинского государства Владимире Зеленском и планируется ли встреча лидеров двух стран.

Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины когда-нибудь все же удастся познакомиться, отметив, что тот является хорошим актером, но одно дело - кого-то играть, а совсем другое - быть кем-то.

По его словам, нужен опыт, знания, нужно уметь найти главные проблемы, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения и поверить в них.

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, но я этого не знаю. Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим", - заключил Путин.