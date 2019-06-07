Володин призвал оценивать Зеленского по его политическим успехам

Вячеслав Володин заявил, что пора перестать рукоплескать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь за то, что он молодой и талантливый актёр. Председатель Госдумы отметил, что теперь от Зеленского нужно требовать хороших результатов в политике.

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«Мы считаем, что если человек избрался и взял на себя обязательства перед народом, тем более в это непростое время - он должен понимать, что происходит в политике, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации... Поэтому, если хотите, мы сторонники более жесткого подхода, спроса, и ждём, что от этого обязательно будет результат», - сказал Володин.

Он подчеркнул, что для России важно, чтобы обстановка на Украине быстрее наладилась, передаёт РИА Новости. По словам Володина, эти проблемы в первую очередь и должен решать Зеленский.