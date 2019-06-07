Кремль: в планах Путина пока нет контактов с Зеленским

В пятницу стало известно, что в планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что со стороны Киева в последнее время звучат разные заявления. Песков отметил, что мы живем во время легких способов распространения информации, однако судить можно только по делам.

Как уточняет ТАСС, в настоящий момент в графике президента Российской Федерации встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским не значится.