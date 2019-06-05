Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала встречу Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти. Женщина выложила фотографию с лидером ЛДПР в Facebook с пометкой: "Никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы".

Захарова продублировала снимок на свою страницу с добавление шуточного комментария: "Наконец, Джилл Догерти нашла в Москве человека, который «вмешивался» в американские выборы и делал это с душой".

Журналистка проработала более 30 лет на телеканале CNN, который постоянно обвиняет Россию во "вмешательстве" в выборы других стран, в том числе Соединённых Штатов.