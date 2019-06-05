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Захарова пошутила над "столкновением" Жириновского и американской журналистки в Москве

5 июня 2019, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова пошутила над "столкновением" Жириновского и американской журналистки в Москве
фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала встречу Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти. Женщина выложила фотографию с лидером ЛДПР в Facebook с пометкой: "Никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы".

Захарова продублировала снимок на свою страницу с добавление шуточного комментария: "Наконец, Джилл Догерти нашла в Москве человека, который «вмешивался» в американские выборы и делал это с душой".

Журналистка проработала более 30 лет на телеканале CNN, который постоянно обвиняет Россию во "вмешательстве" в выборы других стран, в том числе Соединённых Штатов.

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Когда правда разрушает, а обман созидает

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Месяц в подземелье

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Разбор картофельных полётов

Разбор картофельных полётов

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Доступная физкультура

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В Тверской области дачник "устроил самосуд" вышке сотовой связи

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//Авторы АН

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