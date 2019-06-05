Трамп устроил в Лондоне торжественный прием для принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп лично устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне в честь британского принца Чарльза. На прием были приглашены 60 персон. Трамп хочет объединить США и Великобританию

Наследник британского престола был делегирован на данное мероприятие лично королевой Елизаветой II и прибыл вместе со своей супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой.

Отмечается, что ужин стал ответным жестом четы Трамп: ранее в понедельник супруги побывали на чаепитии в резиденции принца в бальном зале знаменитого Букингемского дворца.

На закуску были предложены помидоры с базиликом и сыром буррата, а основным блюдом стало филе говядины с картофелем и морковью. На десерт - ванильное мороженое с ягодами.