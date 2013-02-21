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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Состоится визит Владимира Путина в Германию

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

По приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель 7-8 апреля 2013г. состоится рабочий визит Президента России в Федеративную Республику Германия, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
 
Владимир Путин и Ангела Меркель, как ожидается, примут участие в торжественной церемонии открытия Ганноверской международной промышленной ярмарки, где Россия будет представлена в качестве главной страны-партнёра.
 
Состоятся переговоры президента России и канцлера Германии.
ЕП

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