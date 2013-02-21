Состоится визит Владимира Путина в Германию

//Политика

21 февраля 2013, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

По приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель 7-8 апреля 2013г. состоится рабочий визит Президента России в Федеративную Республику Германия, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Владимир Путин и Ангела Меркель, как ожидается, примут участие в торжественной церемонии открытия Ганноверской международной промышленной ярмарки, где Россия будет представлена в качестве главной страны-партнёра.

Состоятся переговоры президента России и канцлера Германии.