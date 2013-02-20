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20 февраля 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии по этике нижней палаты парламента Владимир Пехтин сегодня объявил, что решил сложить полномочия в Государственной думе. Он не хочет подводить своих соратников по партии и дискредитировать "Единую Россию".

Пехтинн, выступая в среду с трибуны Госдумы, заявил, что принял решение сложить с себя полномочия депутата Госдумы. "Не хочу, чтобы тень необоснованных обвинений падала на нашу партию и не дам использовать мое имя для дискредитации звания народного избранника", - сказал он, сообщает РИА Новости. Единоросс очередной раз подчеркнул, что претензии в его адрес необоснованны.

Напомним, Владимир Пехтин ранее временно приостановил свои полномочия в качестве главы комиссии. Он сказал, что "чист перед законом и никогда не нарушал ни дух, ни букву закона и не будет делать этого в будущем".

Владимир Пехтин был депутатом Думы четырех последних созывов.

Информацию в сокрытии данных о владении недвижимостью за рубежом, представив выписки из реестров округов Майами-Дейд и Дюваль в штате Флорида разместил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный. Пехтин же рассказал, что вся недвижимость в Майами принадлежит его сыну Алексею, который еще в 1998 году уехал в США и стал там работать. Навальный опубликовал второй документ, доказывающий владение Пехтиным недвижимостью, подписанный им лично 28 декабря 2012 года.