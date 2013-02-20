Правительство РФ опубликовало стратегию развития Арктической зоны

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20 февраля 2013, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегия развития Арктической зоны до 2020 года предусматривает развитие единой Арктической транспортной системы России, формирование конкурентоспособного научно-технологического сектора, а также развитие международного сотрудничества и сохранение Арктики в качестве зоны мир.

Документ опубликовало российское правительство, а ранее утвердил президент РФ Владимир Путин.

Стратегия закрепляет господдержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры, научной, научно-технической и инновационной деятельности, основных направлений государственной инвестиционной политики, особенности регулирования трудовых отношений и реализации государственной социальной политики в Арктической зоне, передает РИА Новости.

В Арктическую зону России включены целиком Мурманская область и Чукотка, северная половина Якутии (13 районов), три примыкающих к Белому морю района Карелии (Лоухский, Кемский и Беломорский), Архангельск и входящие в Архангельскую область Северодвинск и Новодвинск, Онежский, Приморский и Мезенский районы и все острова региона, город Воркута в Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа Тюменской области, Норильск, Игарка и Таймырский район Красноярского края.

Российской арктической зоной считаются открытые и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова в Северном Ледовитом океане к северу от побережья России до Северного полюса, а также внутренние воды и территориальное море страны, исключительная экономическая зона и континентальный шельф России, прилегающие к перечисленным российским арктическим территориям.

Часть Арктической зоны России считается и воздушное пространство над всей ее арктической территорией и акваторией.