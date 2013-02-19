Южная Корея может быть полностью уничтожена из-за своей непредсказуемости

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19 февраля 2013, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Южная Корея может быть полностью уничтожена из-за своего непредсказуемого поведения, заявил представитель делегации КНДР при учреждениях ООН Чжон Ён Рен на конференции в Женеве.

«Как говорится в пословице, новорожденный щенок не боится тигра. Непредсказуемое поведение Южной Кореи только предрекает ее полное уничтожение», - заявил он.



Враждебное отношение США к Северной Корее лишь усугубляет ситуацию и не оставляет ей выбора, подталкивая ко второму и третьему шагам, более мощным, чем первый - проведение ядерного испытания, добавил он.

Другие государства, в том числе Южная Корея и Великобритания, назвали тон высказываний Чжон Ён Рена совершенно неуместным, сообщает vz.ru.



Власти КНДР официально подтвердили, что провели на территории республики успешное ядерное испытание. Северная Корея отметила, что испытала компактное ядерное устройство большой разрушительной силы. Испытание в республике назвали «ответом на враждебную политику Соединенных Штатов» и «вынужденной мерой самообороны».

Мировое сообщество, в том числе Россия, выступило с осуждением ядерных испытаний в КНДР.



Несмотря на это 15 февраля Северная Корея сообщила Китаю, что намерена в этом году провести как минимум еще одно ядерное испытание. После чего на всей территории КНДР прошли митинги и собрания в поддержку третьего ядерного испытания.



На митингах звучали призывы «с гордостью демонстрировать мощь республики, обладающей ядерным оружием».



