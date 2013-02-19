Кремль: отставки главы Ингушетии Евкурова не будет

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19 февраля 2013, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Сообщения, которые публиковали вчера СМИ о грядущей отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова не соответствуют действительности, у руководства страны никаких претензий к нему нет.

"У руководства страны к Евкурову претензий нет, сведения о его отставке не соответствуют действительности, он в команде Путина и, безусловно, парламент Ингушетии в скором времени определится с формой выборов в республике, в которых Евкуров на данный момент планирует участвовать", — сказал ria.ru источник в кремлевской администрации.

Ранее «АН» сообщали: информация о возможной отставке главы Ингушетии появилась в СМИ. Называется и кандидат на замену — Мурат Зязиков. Эти слухи — информационная игра, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.



