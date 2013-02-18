Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Отставка Евкурова приведет к дестабилизации в Ингушетии?

18 февраля 2013, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Информация о возможной отставке главы Ингушетии появилась в СМИ. Называется и кандидат на замену — Мурат Зязиков. Эти слухи — информационная игра, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

 -В основе лежит информация, что Евкуров не будет выставлять свою кандидатуру на выборах. Этот факт обыгрывается таким образом, что Евкурова хотят заменить, хотя в планах Кремля такого нет, - уверен эксперт.
По его мнению, даже такого рода дискуссия носит дестабилизирующий характер, не говоря уже о замене главы республики, а тем более назначении на его место Мурата Зязикова.


Ранее «АН» сообщали: Президентом РФ Владимиром Путины поставлена задача до Олимпийских игр в Сочи обеспечить стабильность на Северном Кавказе. Ротаций региональных руководителей там в ближайшее время не избежать.
Директор Фонда конструктивной политики Абдул Нагиев считает также, так как некоторые руководители не вполне могут обеспечить ту стабильность, которая необходима Кремлю.


— Вопрос Ингушетии тоже открыт, но выборы должны быть в сентябре, и, скорее всего, до этого момента никаких кадровых изменений не будет, а в сентябре федеральная власть может сделать ставку на другого кандидата, — предполагает Нагиев, сообщают izvestia.ru/.

НС

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан