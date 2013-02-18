Отставка Евкурова приведет к дестабилизации в Ингушетии?

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18 февраля 2013, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Информация о возможной отставке главы Ингушетии появилась в СМИ. Называется и кандидат на замену — Мурат Зязиков. Эти слухи — информационная игра, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

-В основе лежит информация, что Евкуров не будет выставлять свою кандидатуру на выборах. Этот факт обыгрывается таким образом, что Евкурова хотят заменить, хотя в планах Кремля такого нет, - уверен эксперт.

По его мнению, даже такого рода дискуссия носит дестабилизирующий характер, не говоря уже о замене главы республики, а тем более назначении на его место Мурата Зязикова.



Ранее «АН» сообщали: Президентом РФ Владимиром Путины поставлена задача до Олимпийских игр в Сочи обеспечить стабильность на Северном Кавказе. Ротаций региональных руководителей там в ближайшее время не избежать.

Директор Фонда конструктивной политики Абдул Нагиев считает также, так как некоторые руководители не вполне могут обеспечить ту стабильность, которая необходима Кремлю.



— Вопрос Ингушетии тоже открыт, но выборы должны быть в сентябре, и, скорее всего, до этого момента никаких кадровых изменений не будет, а в сентябре федеральная власть может сделать ставку на другого кандидата, — предполагает Нагиев, сообщают izvestia.ru/.



