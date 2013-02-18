В ближайшее время состоится встреча глав МИД России и США, ВИДЕО

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18 февраля 2013, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил журналистам, что в самое ближайшее время состоится его встреча с новым государственным секретарем США Джоном Керри. По словам министра, он договорился с госсекретарем о встрече по телефону.

"В ходе телефонного разговора мы договорились, что мы в ближайшее время постараемся где-нибудь пересечься. Когда мы стали прощаться, я сказал, что нам еще важно оставаться в контакте по проблеме КНДР — по проблеме Корейского полуострова в связи с ядерным взрывом, который был произведен", - рассказал глава МИД РФ.

В телефонной беседе Сергей Лавров и Джон Керри обсуждали и другие вопросы, в том числе и ситуацию в Сирии.