Кремль заменит до Олимпиады в Сочи глав республик на Северном Кавказе

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18 февраля 2013, 09:35 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Кремль намерен до Олимпиады-2014 в Сочи заменить нескольких глав республик на Северном Кавказе. Кандидатуру главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова не выставят, скорее всего, на предстоящих в сентябре 2013 года выборах.

Президентом РФ Владимиром Путины поставлена задача до Олимпийских игр в Сочи обеспечить стабильность на Северном Кавказе. Ротаций региональных руководителей там в ближайшее время не избежать, сообщил источник РБК daily в силовых структурах.

Напомним, уже произошла смена главы Дагестана. Вслед за президентом Дагестана Магомедсаламом Магомедовым, досрочно сложившим полномочия, готовится замена нескольких республиканских глав. Вопросов нет только по главе Чечни Рамзану Кадырову.

В Ингушетии 8 сентября в этом году пройдут выборы главы республики. По данным источника, в Кремле считают, что Евкуров оказался недостаточно жестким руководителем. А на Кавказе могут править только такие, вроде Кадырова. При этом республика мононациональная, поэтому кандидатом обязательно должен быть ингуш.

Нестабильно положение еще нескольких глав северокавказских республик.