Лавров и Керри обсудили проблемы сирийского урегулирования

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17 февраля 2013, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили проблемы сирийского урегулирования, сообщает в воскресенье 17-го февраля МИД России.

В ходе телефонного разговора Лаврова и Керри обсуждалась также и возможность их личной встречи.