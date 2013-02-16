Оппозиция проведет крупную акцию протеста

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16 февраля 2013, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиция проведет новую крупную акцию протеста в Москве 5 или 6 мая. О решении Координационного совета сообщил в своем микроблоге Twitter сообщает член КСО Илья Яшин. Оппозиционная акция будет приурочена к годовщине митинга на Болотной площади.

Три часа назад Яшин написал: "У гостиницы Измайлово, где проходит КС оппозиции, стоит четыре автобуса ОМОН. В соседнем зале начинается московское собрание КПРФ. Шел снег". "КС заявил, что Бастрыкин, Кадыров, Егорова, Чуров должны быть включены в #Список Магнитского и призвал к блокированию их иностранных активов", - рассказал Яшин.

"В программном заявлении #КС сохранена формулировка нашей цели - мирная антикриминальная революция. Возражал, правда, только Гельфанд", - сообщил член Координацилнного совета оппозиции.

Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади состоялась согласованная с властями акция оппозиции "Марш миллионов". Марш перерос в столкновения полицейских с демонстрантами. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.