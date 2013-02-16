Выход из мирового кризиса лежит через Кремль

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16 февраля 2013, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял в Кремле министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати» (G20). Министры финансов самых богатых и развитых стран собрались в Москве, чтобы наметить пути выхода из мирового кризиса. Россия начинает председательствовать в «Большой двадцатке».

«Мы рассматриваем сегодняшнее мероприятие как значимый этап подготовки предстоящего форума «двадцатки» в рамках российского председательства», - отметил Путин.

По словам российского лидера, «очевидно, что ситуация в мировой экономике требует от нас ответственных, консолидированных действий». Путин подчеркнул, что время локальных, изолированных кризисов осталось позади, а финансовые неурядицы в ряде ведущих мировых экономик сказываются на глобальной экономике.

Владимир Путин заявил ведущим мировым экономистам, финансистам и банкирам: «Главный вызов сегодня – сумеет ли «Группа двадцати» быть столь же эффективной в решении долгосрочных задач развития, сможет ли предложить такую политику, которая выведет глобальную экономику из стагнации и неопределённости, вывести на устойчивую траекторию роста.

Россия предлагает сфокусировать повестку «двадцатки» на основных задачах форума: это обеспечение сбалансированного роста и создание рабочих мест. Наши приоритеты – стимулирование инвестиций, повышение прозрачности и эффективного регулирования. Эти приоритеты позволяют объединить все направления работы «двадцатки» для решения поставленных задач.

В рамках этих приоритетов предлагаем обсудить проблемы развития рынков капитала и инструментов финансирования инвестиций мировой торговли, а также рассмотреть вопросы регулирования финансового сектора и его инфраструктуры как в глобальном, так и в национальном масштабе.

Особое место в повестке дня отводим содействию занятости, созданию новых рабочих мест, в том числе, и в особенности, для уязвимых категорий населения».

По словам президента РФ, лучшим показателем выхода из кризиса станут длинные инвестиции, а это возможно только тогда, когда крупный бизнес поверит политикам.

«Убеждены: только в условиях понятной и прозрачной политики правительств по управлению бюджетным дефицитом и государственным долгом можно обеспечить необходимый уровень доверия со стороны инвесторов. Поэтому темы инвестиций, транспарентности и эффективности регулирования проходят через все пункты нашей повестки дня», - сказал Владимир Путин.