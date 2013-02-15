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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин: Вес и авторитет России в мире будет укрепляться

15 февраля 2013, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

На оперативном совещании с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин, представляя обновленную концепцию внешней политики РФ, заявил в пятницу, что вес и авторитет России в мире будет укрепляться.

Глава государства отметил, что в новой концепции учтены произошедшие за последнее время изменения в мире, среди них он упомянул "мировой финансовый кризис, который пока не оставляет всех нас в покое, перераспределение баланса сил в мировых делах, резкое усиление турбулентности в районе Ближнего Востока и Северной Африки".

Владимир Путин заявил, что "Россия и далее будет проводить активную и конструктивную линию в международных делах", будет активно использовать экономическую дипломатию и, так называемую "мягкую силу" в международных делах.

"В концепции делается акцент на использование современных форм и методов внешнеполитической работы, включая экономическую дипломатию, внедрение элементов, так называемой "мягкой силы", грамотное встраивание в глобальные информационные потоки", - сообщил глава государства.

В то же время, президент РФ подчеркнул, что основные принципы внешней политики остаются неизменными: "Это, прежде всего, открытость, предсказуемость, прагматизм, нацеленность на достижение и отстаивание национальных интересов, безусловно, без всякой конфронтации".

Владимир Путин также обратил особое внимание, что реализация концепции должна осуществляться в тесном межведомственном взаимодействии при координирующей роли МИД РФ.

"Россия и далее будет проводить активную конструктивную линию в международных делах, ее вес и авторитет в мире будут укрепляться", - констатировал президент РФ.

СБ

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