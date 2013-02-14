Собянин: надо работать, а не заниматься политикой

//Политика

14 февраля 2013, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 70–80 процентов москвичей не хотят никаких досрочных выборов. Столичный градоначальник привел данные опроса о выборах мэра Москвы. Но он чувствует, что такого желания у москвичей нет.

По мнению Собянина, "надо работать, а не заниматься политикой". До выборов в Мосгордуму осталось совсем немного времени. "Необходимо посмотреть вообще конфигурацию этих выборов, распределение по округам, будет единый список, не будет единый список, это вопрос о технологии. То, что я буду поддерживать "Единую Россию", несомненно", - сказал Собянин, отметив, что он - член бюро высшего совета, и было бы странно прятаться в кусты.

Выборы мэра и выборы в Мосгордуму - это разные выборы. "И люди голосуют по-разному. Одно дело избрать депутатов, другое дело — избрать мэра города", - отметил Собянин.

Мэр Москвы пока не знает своего будущего конкурента. Но, думает, что желающих будет более чем достаточно, пишет "Коммерсантъ".

"По поводу наследия Юрия Михайловича лучше задавать наследникам вопрос. Если говорить о городе, его состоянии, то это наследие не столько Лужкова, сколько сотен лет строительства этого города и миллионов москвичей, которые здесь трудились. Те проблемы, которые в городе остаются, их просто надо знать и решать. А не пытаться проанализировать, кто те или иные ошибки сделал. Я никогда этого не делал, считаю, что это пустое занятие", - ответил Сергей Собянин на вопрос о наследии экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.