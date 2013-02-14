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//Политика

МИД России: заявление, что Керри не может дозвониться до Лаврова, неверно

14 февраля 2013, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Утверждения Вашингтона о том, что госсекретарь США Джон Керри не может дозвониться до главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, не соответствует действительности.

 «12 февраля мы действительно получили из Вашингтона просьбу об организации срочного телефонного разговора Сергея Лаврова с новым госсекретарем США господином Керри в связи с произведенным КНДР ядерным испытанием. Переговорить в тот момент не представлялось возможным по причине перегруженного графика рабочей поездки министра иностранных дел России по странам Африки. Об этом мы сразу же сообщили американской стороне... Нам сказали, что запрос может быть возобновлен позднее.

Однако новых обращений на этот счет из государственного департамента ни 13 февраля, ни сегодня не поступало. Таким образом, высказывание госпожи Нуланд не отражает того, что на самом деле происходило вокруг организации телефонных разговоров глав внешнеполитических ведомств», — сказал официальный  представитель МИД Александр Лукашевич, сообщает ria.ru.

НС

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