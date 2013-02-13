США будут продолжать переговоры с Россией о сокращении ядерных арсеналов

США будут продолжать переговоры с Россией о взаимном сокращении ядерных арсеналов. Об этом заявил президент США Барак Обама в своем ежегодном выступлении в Конгрессе.

По словам Обамы, Соединенные Штаты будут вести переговоры с Россией, чтобы добиться дальнейших сокращений ядерных арсеналов и продолжить лидерство в усилиях мирового сообщества по обеспечению безопасности ядерных материалов, которые могут попасть не в те руки, передает РИА Новости. Он пояснил: "Поскольку наша способность влиять на других зависит от нашего желания быть лидерами".

Глава Белого дома также заявил в ежегодном послании нации о том, что война в Афганистане закончится в 2014 году.