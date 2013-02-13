Обама объявил о полном выводе войск США из Афганистана в 2014 году

Президент США Барак Обама объявил о полном выводе американских войск из Афганистана в 2014 году. В этом году 34 тысячи американских военных вернутся из Афганистана, а к концу следующего года война в этой стране завершится.

Во время своего ежегодного послания «О положении страны» перед обеими палатами Конгресса США Глава Белого дома сообщил, что около 33 тысяч американских военных уже вернулись из Афганистана домой.

Весной США возьмет на себя функцию поддержки, а афганские службы безопасности примут руководство по обеспечению безопасности в стране.

Численность американского контингента в Афганистане сейчас составляет 66 тысяч человек.

Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай договорились в январе 2013 года, что передача боевых операций под контроль афганской армии будет ускорена.