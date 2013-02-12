Кремль требует, чтобы КНДР полностью отказалась от ракетно-ядерной программы

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства постоянно в курсе ситуации с Северной Кореей, и отметил, что проведение ядерных испытаний противоправно и нарушает решения СБ ООН.

«По линии наших служб и ведомств (Путина) постоянно информируют о развитии ситуации в связи с осуществлением в КНДР нового ядерного испытания», - сказал он. «Мы требуем, чтобы КНДР прекратила эти противоправные действия, полностью отказалась от ракетно-ядерной программы, вернулась в ДНЯО и режим гарантий МАГАТЭ», - заявил Ушаков.

«Мы характеризуем этот шаг, как грубое нарушение соответствующего решения СБ ООН», - добавил он, передает РИА «Новости».



«Россия вместе с другими участниками шестистороннего процесса продолжит самые энергичные усилия, направленные на нормализацию обстановки на Корейском полуострове политико-дипломатическими средствами», - заверил представитель Кремля.



Власти КНДР сегодня официально подтвердили, что провели успешное ядерное испытание. КНДР отметила, что испытала компактное ядерное устройство большой разрушительной силы.



Кроме того, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на скорейшем возобновлении шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Северной Кореи. Он добавил, что РФ рассчитывает, что нынешний шаг Пхеньяна не приведет к эскалации напряженности в регионе.



