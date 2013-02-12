Верховный суд России отказал Гудкову в удовлетворении жалобы

Верховный суд России отказал сегодня Геннадию Гудкову в удовлетворении жалобы, поданной политиком в ВС РФ по факту лишения его мандата депутата, Верховный суд, разбирая материалы жалобы, заседал два дня.

Напомним, осенью 2012г. Геннадия Гудкова лишили мандата депутата Госдумы большинством голосов депутатов.